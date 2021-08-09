Kripto paralar çakıldı! 9 Ağustos Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 9 Ağustos Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Bugün yaşanan değer kaybı ile Dogecoin yatırımcıları şaşırttı. Önceki gün büyük bir yükselişe geçen Dogecoin, yüzde 13,80 artış göstermişti. Dogecoin’in değeri 0.26 doları görmüştü. Kripto paralardaki son durum merak ediliyor. Peki 9 Ağustos'ta Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve diğer kripto paralarda son durum...

9 Ağustos Bitcoin ve kripto paralar ne kadar oldu?

9 Ağustos haftanın ilk günü Bitcoin güne %2,55'lik bir değer kaybı ile başladı.

Bitcoin şu anda $ 43.620,9 yani 376.237,03 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 42.824,1 - 43.958,6 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $36,27B.

Ethereum ne kadar oldu? %5,55'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 2.956,36 yani 25.483,42 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

Ripple XRP ne kadar? Güne %3,59'luk bir düşüşle başlayan Ripple XRP şu anda $ 0,79295 değerine sahip. Ripple gün aralığında 0,76058 - 0,80483 dolar değerinde değişim gösterdi.