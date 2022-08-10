Araba satışında yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Artık liste fiyatı...

Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam etti. Haber Global'de yer alan habere göre, otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı manipülasyonlara karşı çalışma başlattı. fır araçların bir süre satılamaması, ya da beş bin kilometreyi doldurmayan araçların satışının yasaklanması formüller arasında. Düzenleme şahısları değil galericileri kapsıyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYAT İNCELEMESİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili araştırmanın devam ettiğini fahiş fiyatlarının önüne geçecek düzenlemelerin yakın zamanda gündeme geleceğini belirtmişti.

Bakan Muş, otomotiv satışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Otomotivde vatandaşların, özellikle bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönünde iddia var.

Bununla alakalı çalışmamız var, bir bayi galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur, atılacak adımlar yönetmelik var. Hepsini inceliyoruz"

5 BİN KM SINIRI GELECEK

Sıfır kilometre araçları aldıktan sonra bekletip aldıkları paranın çok üstünde satan firma ve kişiler bundan sonra 6 ay beklemek zorunda kalacak. Bu yapılacak düzenlemeyle birlikte fahiş fiyat artışının ve vurgunculuğun önüne geçilecek.