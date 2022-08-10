Araba satışında yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Artık liste fiyatı...

Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam etti. Haber Global'de yer alan habere göre, otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı manipülasyonlara karşı çalışma başlattı. fır araçların bir süre satılamaması, ya da beş bin kilometreyi doldurmayan araçların satışının yasaklanması formüller arasında. Düzenleme şahısları değil galericileri kapsıyor.
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYAT İNCELEMESİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili araştırmanın devam ettiğini fahiş fiyatlarının önüne geçecek düzenlemelerin yakın zamanda gündeme geleceğini belirtmişti.
Bakan Muş, otomotiv satışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;
"Otomotivde vatandaşların, özellikle bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönünde iddia var.
Bununla alakalı çalışmamız var, bir bayi galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur, atılacak adımlar yönetmelik var. Hepsini inceliyoruz"
5 BİN KM SINIRI GELECEK
Sıfır kilometre araçları aldıktan sonra bekletip aldıkları paranın çok üstünde satan firma ve kişiler bundan sonra 6 ay beklemek zorunda kalacak. Bu yapılacak düzenlemeyle birlikte fahiş fiyat artışının ve vurgunculuğun önüne geçilecek.
İşte Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…
TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL
Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL
Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL
PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL
OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL
Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL
NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL
Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500
Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL
KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL
Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL
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