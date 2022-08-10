FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Araba satışında yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Artık liste fiyatı...

Araba satışında yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Artık liste fiyatı...

10.08.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren araba satışında yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Artık araçların liste fiyatının üzerinde satılması engellenecek. İşte otomobil satışlarıyla ilgili yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Sıfır ve ikinci el otomobillerde arz sıkıntısından dolayı fiyat artışları devam etti. Haber Global'de yer alan habere göre, otomobil fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Ticaret Bakanlığı manipülasyonlara karşı çalışma başlattı. fır araçların bir süre satılamaması, ya da beş bin kilometreyi doldurmayan araçların satışının yasaklanması formüller arasında. Düzenleme şahısları değil galericileri kapsıyor.

iStock-1132349033 (4)

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN OTOMOBİLDE FAHİŞ FİYAT İNCELEMESİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili araştırmanın devam ettiğini fahiş fiyatlarının önüne geçecek düzenlemelerin yakın zamanda gündeme geleceğini belirtmişti.

Bakan Muş, otomotiv satışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Otomotivde vatandaşların, özellikle bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönünde iddia var.

Bununla alakalı çalışmamız var, bir bayi galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur, atılacak adımlar yönetmelik var. Hepsini inceliyoruz"

iStock-486827324

5 BİN KM SINIRI GELECEK

Sıfır kilometre araçları aldıktan sonra bekletip aldıkları paranın çok üstünde satan firma ve kişiler bundan sonra 6 ay beklemek zorunda kalacak. Bu yapılacak düzenlemeyle birlikte fahiş fiyat artışının ve vurgunculuğun önüne geçilecek.

İşte Ağustos ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

TOYOTA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Toyota Yaris 1.0 Vision Benzin - 434.550 TL - 460.600 TL - 482.650 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 488.500 TL - 527.600 TL - 539.450 TL
Toyota Corolla Hatchback 1.2 Turbo Dream Multidrive S Benzin Otomatik - 674.000 TL - 714.450 TL - 715.750 TL
Toyota Yaris Cross 1.5 Dream Multidrive S - 667.800 TL - 694.500 TL - 723.600 TL

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

PEUGEOT (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT5 - 454.000 TL - 456.500 TL - 490.000 TL
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Benzin Manuel - 663.500 TL - 635.000 TL - 644.500 TL

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

OPEL (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel - 458.900 TL - 478.900 TL - 488.900 TL
Opel Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel - 509.700 TL - 525.700 TL - 549.700 TL

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

NİSSAN (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna - 526.500 TL - 579.200 TL - 579.200 TL
Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna - 579.500- 607.400 - 619.500
Qashqai 1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna - 860.800 TL - 866.800 TL - 866.800 TL

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)

KIA (HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS FİYATLARI)
Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 383.900 TL - 383.900 TL - 442.900 TL
Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 396.900 TL - 396.900 TL - 442.900 TL
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik - 635.900 TL - 635.900 TL - 640.900 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ta katliam! 4 kişiyi öldürüp intihar etti

30 lirayı gören motorin fiyatına bir indirim daha geldi!

30 lirayı gören motorin fiyatına bir indirim daha geldi!

Uçuk fiyatlara verdiler şimdi kira alamıyorlar

Uçuk fiyatlara verdiler şimdi kira alamıyorlar

Emekli promosyonlarında yeni gelişme! Bankalara flaş çağrı: Promosyonlar güncellenmeli

Emekli promosyonlarında yeni gelişme! Bankalara flaş çağrı: Promosyonlar güncellenmeli

SGK’lı kadın çalışanları ilgilendiriyor! 16 bin lira ödeniyor…

SGK’lı kadın çalışanları ilgilendiriyor! 16 bin lira ödeniyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...

Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Kedi ve köpek etinden fasulye yemeği yaptı

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Aseksüel olarak tanımladı! “Başka bir kişiye ilgi duymak...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.