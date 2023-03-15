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Hyundai, Mercedes, Volvo… Togg fiyatı rakip listelerini şimdiden solladı! Yarın başlıyor…

15.03.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg fiyatı, teknik özellikler, sipariş ve teslimat sürecine ilişkin ayrıntılar dün tek tek paylaşıldı. Buna göre C Segment SUV Aracı Togg T10X'in etiket fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. Yüksek menzilli versiyonu ise 29 Ekim’de yollara çıkacak. Togg’un fiyat listesinin açıklanmasının ardından Volvo, Mercedes, Hyundai gibi devlerle yarışan yerli otomobilin, kendi segmentindeki en ucuz araç olduğu görüldü. Ön sipariş süreci ise yarın başlıyor…

Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı ve özellikleri belli oldu. Araç, iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak. Ön siparişler ise 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden önalınacak. Teknik özellikleri ile dikkat çeken Togg sınıfının en ucuz otomobili olurken rakiplerinin, şimdiden önüne geçti.

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TOGG’UN FİYATI NE KADAR?

"T10X" adı verilen modelin "V1 RWD" standart menzilli versiyonu 953 bin TL'den satılacak. Yine standart menzilli "V2 RWD"in fiyatı ise 1 milyon 55 bin TL olacak. "V2 RWD" uzun menzilli versiyonun fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

GÜÇLÜ VERSİYON 29 EKİM’DE

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

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SİPARİŞ VE TESLİMAT SÜRECİ İÇİN CEO’DAN AÇIKLAMA

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mart ayında aracın kullanıcıyla buluşturulacağını söyleyen Karakaş, "Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler." dedi. Karakaş, siparişlerin bireysek kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edileceğini kaydetti.

İKİ PLATFORMDAN SİPARİŞ

Araç için siparişler, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak. Kullanıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” arasından bir seçim yapabilecek.

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ÇEKİLİŞ NOTER HUZURUNDA OLACAK

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan kullanıcılar, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak çekilişe katılabilecek.

PAZAR PAYI YÜKSELDİ

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, 2023 yılında 2.477 adet elektrikli satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 2,6'ya çıktı. 10.096 adetlik rakama ulaşan hibrit otomobiller yüzde 10,5 pay sahibi oldu. 2022 yılı aynı döneminde 435 adet elektrikli ve 5.203 adet hibrit otomobil satışı yapıldı.

İşte Togg'un şu anda yüzde 100 elektrikli C-SUV sınıfında yer alan gerçek rakiplerinin başlangıç fiyatları ve menzilleri:

Togg T10X

Togg T10X
  • Fiyat: 953 bin TL
  • Menzil: 314 km

DFSK Seres 3

DFSK Seres 3
  • Fiyat: 991.250 TL
  • Menzil: 310 km

Kia Niro EV

Kia Niro EV
  • Fiyat: 1.399.385 TL
  • Menzil: 460 km

Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5
  • Fiyat: 1.437.167 TL
  • Menzil: 384 km

Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40 Recharge
  • Fiyat: 1.759.658 TL
  • Menzil: 425 km
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