Sıfır otomobilde bunu ilk kez duyacaksınız! Firmalar sadece listelerinde gösterebiliyor… (500 bin liranın altındaki 34 model ve güncel fiyatlar)

Sıfır otomobil fiyatlarında son 1 ayda yüzde 1,2 artış yaşandı. Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobil fiyatlarının yüksek vergiler nedeniyle hala çok yüksek olduğuna işaret eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre ÖTV’de matrah güncellemesi zorunlu hale geldi. Listelere göre sıfır otomobil piyasasında en düşük aracın fiyatı 402 bin TL’den başlıyor. 400 bin TL altında 4 araç var ancak bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyor. Firmalar bu araçları ancak listelerinde gösterebiliyorlar.
SADECE SON BİR AYDA YÜZDE 1,2 ARTIŞ
Konuya ilişkin Ekonomist’ten Ayşegül Sakarya Pehlivan’a değerlendirmede bulunan Hüsamettin Yalçın, “Türkiye pazarında şu an güncel olarak satılan 874 adet binek otomobilin fiyat ortalaması 1 milyon 820 bin lira. Geçen ay bu değer ortalama 1 milyon 799 bin liraydı. Son 1 ayda sadece yüzde 1,2’lik bir artış söz konusu. Görüldüğü üzere dövizdeki son birkaç aydaki bu stabil durum nedeniyle otomobil fiyatları da çok artmadı. Esasında bu durum Türk otomotiv sektörünün ne kadar dövize endeksli fiyat duyarlılığına sahip olduğunun önemli bir göstergesi” dedi.
“ÖTV’DE MATRAH GÜNCELLEMESİ ARTIK ZORUNLU”
Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobilden alınan vergilerin çok yüksek olması nedeniyle 0 km otomobil fiyatlarının hâlâ çok yüksek olduğunu vurgulayan Yalçın, ÖTV’de bir matrah güncellemesinin artık zorunlu hale geldiğini kaydetti. Yalçın, “ÖTV yapılabilecek olası bir matrah güncellemesi ve markaların yılın son 3 ayında yapacağı satış kampanyaları bu son 3 ayda 0 km otomobil satın almak isteyenlere önemli fırsatlar sunabilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.
İşte 500 bin TL altı 34 otomobil modeli ve güncel fiyatlar…
RENAULT Taliant 1.0 SCE Joy 65 Benzin Manuel FİYAT: 403 bin TL
RENAULT Clio 1.0 SCe Joy 65 Benzin Manuel FİYAT: 430 bin TL
RENAULT Clio 1.0 TCe Joy 90 Benzin CVT FİYAT: 495 bin 900 TL
DACIA Sandero 1.0 Tce Stepway Comfort 90 Benzin Manuel FİYAT: 458 bin TL
DACIA Sandero 1.0 Tce Comfort 90 Benzin CVT FİYAT: 467 bin 900 TL
DACIA Sandero 1.0 Tce Eco-G Stepway Comfort 100 LPG/Benzin Manuel FİYAT: 472 bin TL
DACIA Duster 1.0 Tce Comfort 90 Benzin Manuel FİYAT: 489 bin TL
FIAT Egea 1.4 Fire Easy Plus 95 Benzin Manuel FİYAT: 403 bin 400 TL
FIAT Egea 1.4 Fire Street 95 Benzin Manuel FİYAT: 436 bin 900 TL
FIAT Egea 1.4 Fire Street 95 Benzin Manuel FİYAT: 449 bin 900 TL
FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel FİYAT: 462 bin 900 TL
FIAT Egea 1.4 Fire Urban 95 Benzin Manuel FİYAT: 476 bin 900 TL
FIAT Egea 1.4 Fire Street Plus 95 Benzin Manuel FİYAT: 467 bin 400 TL
FIAT Egea 1.4 Fire Lounge 95 Benzin Manuel FİYAT: 481 bin 900 TL
FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid City 70 Elektrik/Benzin Manuel FİYAT: 449 bin 900 TL
FIAT Panda 1.0 MHEV Hybrid Urban 70 Elektrik/Benzin Manuel FİYAT: 460 bin 900 TL
HYUNDAI i10 1.2 MPI Elite Çift Renk 84 Benzin Yarı Otomatik FİYAT : 402 bin 500 TL
HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump 100 Benzin Manuel FİYAT: 437 bin TL
HYUNDAI i20 1.4 MPI Jump 100 Benzin Otomatik FİYAT: 470 bin 500 TL
HYUNDAI Bayon 1.4 MPI Jump 100 Benzin Manuel FİYAT: 472 bin TL
HYUNDAI i20 1.4 MPI Style 100 Benzin Otomatik FİYAT: 479 bin 500 TL