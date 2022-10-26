Sıfır otomobilde bunu ilk kez duyacaksınız! Firmalar sadece listelerinde gösterebiliyor… (500 bin liranın altındaki 34 model ve güncel fiyatlar)

Sıfır otomobil fiyatlarında son 1 ayda yüzde 1,2 artış yaşandı. Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobil fiyatlarının yüksek vergiler nedeniyle hala çok yüksek olduğuna işaret eden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre ÖTV’de matrah güncellemesi zorunlu hale geldi. Listelere göre sıfır otomobil piyasasında en düşük aracın fiyatı 402 bin TL’den başlıyor. 400 bin TL altında 4 araç var ancak bulunurluğunda sıkıntı yaşanıyor. Firmalar bu araçları ancak listelerinde gösterebiliyorlar.

SADECE SON BİR AYDA YÜZDE 1,2 ARTIŞ

Konuya ilişkin Ekonomist’ten Ayşegül Sakarya Pehlivan’a değerlendirmede bulunan Hüsamettin Yalçın, “Türkiye pazarında şu an güncel olarak satılan 874 adet binek otomobilin fiyat ortalaması 1 milyon 820 bin lira. Geçen ay bu değer ortalama 1 milyon 799 bin liraydı. Son 1 ayda sadece yüzde 1,2’lik bir artış söz konusu. Görüldüğü üzere dövizdeki son birkaç aydaki bu stabil durum nedeniyle otomobil fiyatları da çok artmadı. Esasında bu durum Türk otomotiv sektörünün ne kadar dövize endeksli fiyat duyarlılığına sahip olduğunun önemli bir göstergesi” dedi.

“ÖTV’DE MATRAH GÜNCELLEMESİ ARTIK ZORUNLU”

Dövizdeki stabil duruma rağmen otomobilden alınan vergilerin çok yüksek olması nedeniyle 0 km otomobil fiyatlarının hâlâ çok yüksek olduğunu vurgulayan Yalçın, ÖTV’de bir matrah güncellemesinin artık zorunlu hale geldiğini kaydetti. Yalçın, “ÖTV yapılabilecek olası bir matrah güncellemesi ve markaların yılın son 3 ayında yapacağı satış kampanyaları bu son 3 ayda 0 km otomobil satın almak isteyenlere önemli fırsatlar sunabilir" şeklinde değerlendirmede bulundu.