Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı 'Yükselişte zorlanmasına yol açacak'

Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları daha da düşecek mi yükselecek mi? Altın yatırımcısı, ABD ve Çin arasında yaşanan kritik gelişmenin ardından gözünü rakamlara çevirdi. Peki, ABD ve Çin'in gümrük vergisi kararının piyasalara yansıması ne oldu? Sert düşüş hareketi gösteren altın fiyatlarında son durum ne? Bundan sonra altın için neler bekleniyor? İşte gram altın ve ons altın ile ilgili detaylar...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 4 bin 78 liradan işlem görüyordu. Ancak ABD ve Çin arasındaki anlaşmanın duyurulmasının ardından gram altın 4000 TL'ye doğru sert bir düşüş görüldü. Gram altın saat 15.45 civarında 4025 TL seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Bugün ons altının fiyatı 3 bin 207 dolara kadar geriledi. Ons altın, saat 15.45 civarında 3229 dolar seviyelerinde seyrediyor.

"PİYASADAKİ RİSK İŞTAHINI DAHA DA DESTEKLEDİ"

A Para canlı yayınında piyasalarda son durum ve altında beklentilerine dair konuşan Yatırım Müdür Yardımcısı Eda Karadağ şu ifadeleri kullandı:

"Yeni haftaya gerçekten çok hareketli başladık. Zaten hafta sonunda haber akışlarımız vardı ama yine haftaya başlarken piyasa açılışı öncesinde de hem yurt içinde hem de yurt dışındaki haber akışlarının da anlık olarak piyasaların seyrini belirlemeye devam ettiğini takip ediyoruz.

Tabii ki en önemlisi Amerika ve Çin tarafıydı. Uzun zamandır dünyanın iki büyük ekonomisi karşı karşıyaydı ve tarifelerle ilgili yapmış oldukları misillemeler piyasaları tedirgin etmekteydi. Ama hafta sonu İsviçre'de Amerika ve Çinli yetkililerin bir araya geleceğini belirtmeleri piyasalarda müzakere umudunu daha da güçlendirmişti. Piyasa yavaş yavaş zaten pozitif fiyatlanıyordu.

Şimdi hafta sonu görüşmelerle ilgili olarak öncelikle detay verilmemişti ama görüşmelerin oldukça iyi geçtiğini, ilerleme kaydedildiğini ve daha iyi sonuçlar elde edecekleri ifade ediliyordu. Şimdi bu sabah da tarifelerle ilgili 90 gün süreyle indirim haberleri geldi.

Yani Amerika ve Çin'den gelen bu hamle piyasadaki risk iştahını daha da destekledi. Dolayısıyla piyasalar yeni haftaya güçlü başladı. Küreseldeki alımlar haliyle bize de sirayet etti. Bizim de bu noktada pozitif etkilendiğimizi söylemek mümkün.

"BU ADIM PİYASALARA BİRAZ CAN SUYU OLDU"

Elbette hala haberler etkisini sürdürüyor. Özellikle hafta içerisinde gelecek yeni haber akışlarının da bu noktada belirleyici olacağını düşünüyorum. Detaylar gelmeye başladı. Sonrasında liderlerden gelecek açıklamalar olabilir. Özellikle Amerika Başkanı Trump'ın mutlaka hafta içerisinde bu konuyla alakalı söylemleri olacaktır. Onun dışında şimdi biz yetkililerin görüşmesini takip ettik. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Müzakereler daha devam edecek mi? Veya liderler yani Trump ve Şi ne zaman bir araya gelecek? Ne zaman görüşecekler? O yüzden biraz bu detaylar önemli olacaktır ama piyasa uzun zamandır böyle olumlu haberler bekliyordu. Amerika ve Çin'den gelen bu adım gerçekten piyasalara biraz can suyu oldu.

Onun dışında Hindistan ve Pakistan arasında da son günlerde bir gerilim vardı. Bu gerilimin artması piyasaları da bu noktada tedirgin etmekteydi. Orada da yine Amerika'nın arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki gerilim sona erdi. Artık onlar da bir ateşkes sağladılar. Dolayısıyla bu da aslında piyasadaki risklerin dağılmasını, piyasadaki risklerin daha da azalmasını desteklemiş oldu.

"OYNAKLIKLARA KARŞI YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLSUNLAR"

Yani yaklaşık yıl başından bu yana Trump göreve geldikten beri piyasalarda hep bir korku vardı, hep bir endişe vardı ve bunun da fiyatlar üzerinde ne kadar olumsuz etkisini görmüştük. Ve artık yeni haftaya bu kadar güçlü başlamak açıkçası piyasaları da bu noktada keyiflendirdi. Hacimler artmaya başladı. Hareketlilik biraz daha fazla tabii ki. Yine de gün içerisindeki oynaklıklara karşı yatırımcılar da dikkatli olsunlar.

Bu hafta özelinde bir Amerika ve Çin'le ilgili haber akışlarını takip etmeye devam edeceğiz. İkinci olarak da Amerika'da enflasyon haftası. Yarın Nisan ayı enflasyonu geliyor. Hazır geçtiğimiz hafta Fed'i geride bıraktık. Fed tarafından gelen açıklamalar kısa zamanda faiz indiriminin desteklemediğini bize gösteriyor. Çünkü veri görmemiz gerekiyor demişlerdi. Dolayısıyla enflasyon, istihdam, büyüme verileri bundan sonraki süreçte Fed tarafından da yakından takip edilecek. Dolayısıyla yarın gelecek saat 3.30'taki Amerika enflasyonu piyasalarda biraz veri bazlı hareketlere yol açabilir. Fed'le ilgili beklentileri şekillendirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle yine Amerika ve Çin dışında da Amerika enflasyonu da bu haftanın majör verilerinden biri olarak listeye girmiş durumda.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Şimdi yılbaşından bu yana en fazla getiriyi zaten ons altın tarafı sağlamıştı. Neden? Piyasadaki korku ve endişeler yatırımcıları daha güvenli limanlara doğru yönlendirdi. Dolayısıyla da her zaman ilk tercih edilen yatırım aracı altın olarak karşımıza çıktı. Bu nedenle altın fiyatlarında 3400'lerin üzerinde 3500'lere varan neredeyse yükselişler kaydedildi. 3500 dolar seviyesine varan yükselişler kaydedildi. Ama sonrasında özellikle bu müzakere umutlarının başlaması, piyasalardaki iyimserliğin artmaya başlaması haliyle altın fiyatlarının da kademeli bir şekilde geri çekilmesine yol açtı.

"BU TABLO ALTINA YARAMADI"

Dolayısıyla bugün aslında hani küreselde risk iştahı güçlü diyoruz, borsalarda alımlar var diyoruz, hani piyasa biraz nefes aldı diyoruz ama bu tablo ne yazık ki altına yaramadı. En fazla değer kaybedenlerden biri altın. An itibarıyla spotta yüzde 1'in üzerinde yaklaşık yüzde 2'ye yakın bir değer kaybı var. Vadeliler tarafında da kayıplar yüzde 3'ü aşmış durumda.

"ALTININ BELKİ BİR SÜRE YÜKSELİŞLERİNDE ZORLANMASINA YOL AÇACAKTIR"

Yani şu an için aslında bu gelişmeler ve bu gelişmelerin devam edecek olması, ilerleme kaydediyor olmaları altın fiyatlarını besleyecek bir unsur değil. Bu da bize neyi gösteriyor? Altının belki bir süre yükselişlerinde zorlanmasına yol açacaktır.

Şimdi tabii ki çok anlık olarak fiyatlandı. Zaten altın hassas da bir yatırım aracı. Dolayısıyla haber akışlarına çok duyarlı. Yılbaşından bu yana her haber akışı anlık olarak altın fiyatları üzerinde etkisini de gösteriyordu. Şu an için hani biraz dengelenecektir hafta içerisinde. Hani bu soluksuz bir satış olarak yorumlanmasın yatırımcılar tarafından.

"3200 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA KAPANIŞLAR GÖRÜNMEDİĞİ MÜDDETÇE..."

Sadece şunu söyleyelim; çok hızlı bir yükseliş kaydetti yılbaşından bu yana, dolayısıyla bunun bir dönüşü olacaktı zaten. Biz de bunu ifade ediyorduk. Biraz bunu yaşamaya başladık. Ama şu anda 3200 dolarlar aşağıda dengelenmeye çalıştığı noktalar. En azından 3200 dolar seviyesinin altında kapanışlar görünmediği müddetçe altın fiyatlarında yukarı yönde hareketin devam edebileceğini değerlendiririm. Ama bu tabii ki çok sert bir yükseliş olarak değil, tepki alımları, dengelenmeye çalışabilir, soluklanmak, dinlenmek isteyebilir. Çünkü bu süreçte çok volatildi altın. Dolayısıyla biraz bu dönemi dinlenerek, soluklanarak geçirmek isteyebilir. Bunu da unutmak lazım.

Burada önemli olan 3200 dolar seviyesinin altında güçlü kapanışlar görülmedikçe bir miktar da olsa satış baskısının önüne geçilebilir ama bu bize yeniden rotayı yukarı çevirdi anlamına gelmesin. Bundan sonraki süreçte yine haber akışları, Fed'le ilgili beklentiler, Amerika verileri altın fiyatlarının seyrini belirlemeye devam edecektir"