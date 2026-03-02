FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket

Altın fiyatlarında son durum... İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan jeopolitik gerilimler piyasalarda ve fiyatlar üzerinde de etkili oluyor. Bu nedenle altın fiyatları ve petrol fiyatları herkesin yakından takip ettiği konulardan oldu. Pazartesi itibarıyla yeni günde fiyatlardaki gelişmeler merak ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Petrolde son durum ne? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket
Hande Dağ

Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda son durum merak ediliyordu. Yeni günde altın fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Piyasalar petrol fiyatlarındaki gelişmelere de kilitlenmişti Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7623 TL, en düşük 7433 seviyesini gördü. Gram altın saat 06.58 itibarıyla 7582 TL seviyesinde seyrediyor.

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 2

Ons altın ise gün içinde en yüksek 5393 dolar, en düşük 5282 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.14 itibarıyla 5358 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 3

Altın, Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarsması ve yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirmesiyle yükseldi. Altındaki artış yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kaydedildi.

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 4

Hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a saldırması sonrası İran’ın birçok ülkedeki hedeflere karşılık vermesiyle çatışmalar yayıldı. İran lideri Hamaney, saldırıların ilk gününde öldürüldü. Artan jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ilişkilerde yarattığı sarsıntının, altının uzun süredir devam eden yükselişinde temel faktörler arasında yer aldığı belirtiliyor.

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 5

53 YIL SONRA BİR İLK

Altın, ons başına 5 bin 393 doların üzerine çıkıp yüzde 2'ye yakın yükselmesiyle fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. NTV'de yer alan habere göre; altın, Şubat ayında art arda yedinci aylık kazancını kaydederek 1973'ten bu yana en uzun seriyi yakaladı.

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 6

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları, sonrasında İran'ın misillemeleri ve Hürmüz Boğazı hamlesi son günlerin en kritik gelişmeleri oldu. Son gelişmeler petrol piyasasında sert fiyat hareketlerine yol açtı. CNBC-e'de yer alan habere göre; ancak gelen satışlarla birlikte fiyatlar geri çekildi ve 77 dolara geriledi. Riskin, yeni haftaya keskin yükselişle girilmesine neden olduğu belirtilirken vadeli Brent petrolün varil fiyatı 82,37 dolara kadar tırmandı. Fakat bu seviyelerden gelen satışlarla beraber fiyatlar geri çekildi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yaklaşık yüzde 6 artışla 77,26 dolar seviyesinde dengelendiği belirtildi.

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 7

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan gram gümüş ise saat 07.37 itibarıyla 132,76 TL seviyesinde seyrederken ons gümüş de saat 07.37 itibarıyla 93,92 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 8

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket 9

2 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.14 itibarıyla 5358 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.58 itibarıyla 7582 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.01 itibarıyla 12.402 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.01 itibarıyla 24.803 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 54.257 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 132.001 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandıSPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı
Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlemMerkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.561,62
7.562,76
% 1.71
08:07
Ons Altın / TL
235.093,80
235.248,43
% 1.69
08:22
Ons Altın / USD
5.348,22
5.349,19
% 1.61
08:22
Çeyrek Altın
12.098,58
12.365,11
% 1.71
08:07
Yarım Altın
24.121,55
24.730,23
% 1.71
08:07
Ziynet Altın
48.394,34
49.309,20
% 1.71
08:07
Cumhuriyet Altını
51.947,00
52.732,00
% 5.44
13:38
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.