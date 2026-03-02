Altında sert yükseliş: 53 yıl sonra bir ilk! Petrol fiyatlarında yeni hareket

Altın fiyatları ne kadar oldu? ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından Pazartesi günü itibarıyla piyasalarda son durum merak ediliyordu. Yeni günde altın fiyatlarında yükseliş kaydedildi. Piyasalar petrol fiyatlarındaki gelişmelere de kilitlenmişti Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 7623 TL, en düşük 7433 seviyesini gördü. Gram altın saat 06.58 itibarıyla 7582 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 5393 dolar, en düşük 5282 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.14 itibarıyla 5358 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın, Orta Doğu'daki savaşın piyasaları sarsması ve yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirmesiyle yükseldi. Altındaki artış yaklaşık yüzde 2 seviyesinde kaydedildi.

Hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a saldırması sonrası İran’ın birçok ülkedeki hedeflere karşılık vermesiyle çatışmalar yayıldı. İran lideri Hamaney, saldırıların ilk gününde öldürüldü. Artan jeopolitik gerilimler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası ilişkilerde yarattığı sarsıntının, altının uzun süredir devam eden yükselişinde temel faktörler arasında yer aldığı belirtiliyor.

53 YIL SONRA BİR İLK

Altın, ons başına 5 bin 393 doların üzerine çıkıp yüzde 2'ye yakın yükselmesiyle fiyatlar bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine ulaştı. NTV'de yer alan habere göre; altın, Şubat ayında art arda yedinci aylık kazancını kaydederek 1973'ten bu yana en uzun seriyi yakaladı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları, sonrasında İran'ın misillemeleri ve Hürmüz Boğazı hamlesi son günlerin en kritik gelişmeleri oldu. Son gelişmeler petrol piyasasında sert fiyat hareketlerine yol açtı. CNBC-e'de yer alan habere göre; ancak gelen satışlarla birlikte fiyatlar geri çekildi ve 77 dolara geriledi. Riskin, yeni haftaya keskin yükselişle girilmesine neden olduğu belirtilirken vadeli Brent petrolün varil fiyatı 82,37 dolara kadar tırmandı. Fakat bu seviyelerden gelen satışlarla beraber fiyatlar geri çekildi ve şu sıralarda Cuma gününe göre yaklaşık yüzde 6 artışla 77,26 dolar seviyesinde dengelendiği belirtildi.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan gram gümüş ise saat 07.37 itibarıyla 132,76 TL seviyesinde seyrederken ons gümüş de saat 07.37 itibarıyla 93,92 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

2 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.14 itibarıyla 5358 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.58 itibarıyla 7582 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.01 itibarıyla 12.402 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.01 itibarıyla 24.803 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 54.257 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.12 itibarıyla 132.001 TL seviyesinde.