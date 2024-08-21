Dün kendi rekorunu kırdı... Bugün dolar altından geri kalmadı... Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikası patikasıyla ilgili sinyallerine devam ediyorken global piyasalar Jackson Hole toplantısına odaklanmış bir vaziyette. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf istihdam verileri dolayısıyla Eylül ayında faiz indirimine açık olduğu sinyalini de geçtiğimiz günlerde vermişti.

Jackson Hole Sempozyumu haftasınki altın hareketliliği sürüyor. Dün ons altın kendi rekorunu tazeleyerek 2 bin 531 dolar seviyesini görmüştü.

YENİ REKORUNU DÜN KIRMIŞTI

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,81, dolar Endeksi 101,3, ons altın 2.512 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yurt içine bakıldığında gram altın fiyatı bu sabah 2.740 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın 4.481 TL ve Cumhuriyet altını 18.770 lira seviyesinde bulunuyor.

BU HAFTA YÜKSELEREK İLERLİYOR

Dün Merkez Bankası tahmin edilenin üzerine faiz kararını sabit bırakarak yüzde 50 bandında tutmuştu. Merkez'in bu kararı şaşırtmasa da Eylül ayında faiz indirimi gelecek mi ihtimallerı döviz kurlarındaki hareketliliği artırdı. . Ekonomistler, enflasyonist beklentilerin hâlâ yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bu beklentilerin, kurlardaki hareketliliğe karşı hassas olduğunu söylüyor.

YENİ REKORUNU KIRDI

Bankalar arası piyasada 21 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,89 TL’den güne başlıyor. Ancak Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 33,92-34,02 alım ve satım aralığında seyrediyor. Böylece fiziki döviz satış fiyatı 34,00 TL barajını aşarak yeni rekor seviyeyi gördü. Bir haftalık yükseliş de %0,2’ye yaklaştı.

Dolarda kısa vadede 33,80 destek ve 34,00 direnç olarak izleniyor. ‘Carry trade’ getirileri için kritik olan gecelik faiz oranı ise dün %49,35 olarak gerçekleşti. Kurdaki hareketle birlikte ‘carry trade’ getirisinin de başa baş seviyelere yaklaşmasının, sıcak para girişini bir miktar frenleyebileceği belirtiliyor.