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Dün kendi rekorunu kırdı... Bugün dolar altından geri kalmadı... Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor!

MynetX MynetX
21.08.2024 09:23
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Jackson Hole sempozyumu haftasındaki altının hareketliliği devam ediyor. Ons altın dün kendi rekorunu kırarak 2 bin 531 dolar seviyesini gördü. Peki bugün Kapalıçarşı gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit bırakarak yüzde 50'de tuttu. Faizin bu kararı tahmin ediliyorken döviz kurlarında hareketlilik başladı. Peki döviz kurlarının şu anki satışları ne kadar? İşte detaylar...

Dün kendi rekorunu kırdı... Bugün dolar altından geri kalmadı... Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri para politikası patikasıyla ilgili sinyallerine devam ediyorken global piyasalar Jackson Hole toplantısına odaklanmış bir vaziyette. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf istihdam verileri dolayısıyla Eylül ayında faiz indirimine açık olduğu sinyalini de geçtiğimiz günlerde vermişti.

Jackson Hole Sempozyumu haftasınki altın hareketliliği sürüyor. Dün ons altın kendi rekorunu tazeleyerek 2 bin 531 dolar seviyesini görmüştü.

YENİ REKORUNU DÜN KIRMIŞTI

Bu sabah global piyasalarda risk iştahı karışık. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,81, dolar Endeksi 101,3, ons altın 2.512 dolar civarında işlem görüyor.

GRAM, ÇEYREK GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yurt içine bakıldığında gram altın fiyatı bu sabah 2.740 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın 4.481 TL ve Cumhuriyet altını 18.770 lira seviyesinde bulunuyor.

BU HAFTA YÜKSELEREK İLERLİYOR

Dün Merkez Bankası tahmin edilenin üzerine faiz kararını sabit bırakarak yüzde 50 bandında tutmuştu. Merkez'in bu kararı şaşırtmasa da Eylül ayında faiz indirimi gelecek mi ihtimallerı döviz kurlarındaki hareketliliği artırdı. . Ekonomistler, enflasyonist beklentilerin hâlâ yüksek seyretmeye devam ettiğini ve bu beklentilerin, kurlardaki hareketliliğe karşı hassas olduğunu söylüyor.

YENİ REKORUNU KIRDI

Bankalar arası piyasada 21 Ağustos 2024 dolar fiyatı 33,89 TL’den güne başlıyor. Ancak Kapalıçarşı’daki döviz bürolarında işlemler 33,92-34,02 alım ve satım aralığında seyrediyor. Böylece fiziki döviz satış fiyatı 34,00 TL barajını aşarak yeni rekor seviyeyi gördü. Bir haftalık yükseliş de %0,2’ye yaklaştı.

Dolarda kısa vadede 33,80 destek ve 34,00 direnç olarak izleniyor. ‘Carry trade’ getirileri için kritik olan gecelik faiz oranı ise dün %49,35 olarak gerçekleşti. Kurdaki hareketle birlikte ‘carry trade’ getirisinin de başa baş seviyelere yaklaşmasının, sıcak para girişini bir miktar frenleyebileceği belirtiliyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.747,05
2.747,40
% 10,48
09:29
Ons Altın / TL
85.303,65
85.324,05
% 198,06
09:44
Ons Altın / USD
2.515,02
2.515,49
% 1,25
09:44
Çeyrek Altın
4.395,28
4.492,00
% 17,13
09:29
Yarım Altın
8.763,10
8.984,00
% 34,26
09:29
Ziynet Altın
17.581,13
17.913,05
% 68,31
09:29
Cumhuriyet Altını
18.491,00
18.770,00
% 334,00
17:00
Anahtar Kelimeler:
Altın dolar ons piyasa
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