10 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Nisan 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 10 Nisan'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 10 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

10 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın altınca günü olan 10 Nisan Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,7434 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7427 liradan, satış fiyatı ise 14,7443 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,29'luk bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,0459 TL'den yapan euro şu anda 15,9961 TL alış ve 16,0958 TL satış fiyatına sahip.



