12, 14, 18 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 16 Ağustos 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları

Altın Türk yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen emtialar arasında yer alıyor. Altın bilezikler gerek kutlamalarda, gerek takıda gerek yatırım alanında tercih ediliyor. 12, 14, 18 ayar altın bileziğin piyasaların açıldığı 16 Ağustos 2021 Pazartesi gününe nasıl başladığı merak konusu oldu. 16 Ağustos 12, 14, 18 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 278,09, satış fiyatı ise 278,35 TL.

18 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın 356,15 TL'den alınıyor, 356,49 TL'den satılıyor.

22 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

22 ayar saf altının alışı 444,95, satışı ise 445,36 TL.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 16 Ağustos gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz haftayı ons altın ve dolar kurundaki hareketlilik ile oldukça çalkantılı geçiren gram altın 485 TL'den işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 1.776 dolardan işlem görüyor.

