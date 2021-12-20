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  4. 20 Aralık çeyrek altın kaç TL oldu? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

20 Aralık çeyrek altın kaç TL oldu? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

20.12.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları dolara endeksli olduğu için dolar, TL karşısında arttıkça gram, ons ve çeyrek altın fiyatları da TL bazında yükseliyor. Doların TL karşısındaki yükselişi ile ons altın 30 bin TL'yi, gram altın ise 998 TL'yi gördü. İşte gram, çeyrek, ons altında son durum...

Çeyrek altın 1.595,30 TL'den satılıyor. Merkez Bankası tarafından açıklanan faizin 100 baz puan indirilmesi, yüzde 14'e çekilmesi haberinin ardından dolar yükselişini sürdürüyor. Merkez Bankası, sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya doğrudan müdahale edileceğini açıklamıştı. Merkez Bankası piyasaya 5 kez müdahale etti. İşte gram, çeyrek, ons altında son durum...

20 Aralık çeyrek altın kaç TL oldu? Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

ONS ALTIN NE KADAR?

TL bazında yüzde 2,02 değer kazanan ons altının alışı 30.257,68 TL, satışı ise 30.262,69 TL. Dolar bazında yüzde 0,30 yükselen ons altın ise 1.801,32 dolardan alınıp 1.801,69 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

En yüksek 988,55 TL'yi gören gram altının alışı 974,22 dolar, satışı ise 975,72 dolar.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 972,29/ 972,49
Çeyrek altın alış/satış: 1.558,75 /1.595,30
Yarım altın alış/satış: 3.107,76/ 3.190,59

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.459,00/ 6.557,00
Gremse altın alış/satış: 15.587,54 /15.952,96
Ata altın alış/satış: 6.429,86/ 6.595,84

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 31.564,76/ 32.198,63
İkibuçuk altın alış/satış: 15.587,54/ 15.845,63
Ziynet altın alış/satış: 6.235,01/ 6.361,67

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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