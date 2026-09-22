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Borsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değişti

Borsa İstanbul’un açıkladığı yeni listeyle 2026’nın son çeyreğinde BIST 100’de önemli bir değişim yaşanacak. 27 şirket endekse dahil edilirken 27 şirket çıkarıldı, BIST 30’da da bir değişiklik yapıldı.

Borsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değişti
Aleyna Türkmen

Borsa İstanbul’da 2026 yılının son çeyreğinde geçerli olacak endeks değişiklikleri belli oldu. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte BIST 100 endeksinde 27 şirket için liste değişikliği yapıldı. Değişiklikler 1 Ekim-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.

Yeni dönemde BIST 30 endeksinde de bir değişiklik gerçekleşti. Destek Finans Faktoring endeksten çıkarılırken, şirketin yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi.

Borsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değişti 1

BORSADA GÖZLER YENİ ENDEKS LİSTESİNE ÇEVRİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, endeks değişikliklerinin açıklandığı dönemde Borsa İstanbul’da da hareketli bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi dünkü işlemleri yüzde 0,40 yükselişle 13.337,69 puandan tamamladı.

Günün ilk bölümünde satışların etkisiyle 12.895,81 seviyesine kadar gerileyen endeks, öğleden sonra gelen alımlarla birlikte yeniden 13 bin puanın üzerine çıktı. Böylece BIST 100 günü pozitif tamamladı. Bankacılık endeksinde ise günlük yükseliş yüzde 1,9 oldu. XBANK, BIST 100’e kıyasla pozitif ayrıştı.

Borsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değişti 2

BIST 100’E 27 ŞİRKET DAHİL EDİLDİ

Borsa İstanbul’un 1 Ekim 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasındaki dönem için yaptığı revizyon kapsamında BIST 100’e alınan şirketler şöyle:

Anadolu Grubu Holding, Ahlatcı Doğal Gaz, Akçansa, Akfen Yenilenebilir Enerji, Albaraka Türk, Anadolu Hayat Emeklilik, Aygaz, 1000 Yatırımlar Holding, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Endüstri, Ege Gübre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Global Yatırım Holding, Galata Wind Enerji, İskenderun Demir Çelik, Karsan Otomotiv, Katmerciler Ekipman, Kocaer Çelik, Kordsa Teknik Tekstil, Limak Doğu Anadolu Çimento, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Reysaş Lojistik, Sinpaş GYO, TAB Gıda, Kıraç Galvaniz, Torunlar GYO ve Türk Traktör.

Borsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değişti 3

BIST 100’DEN ÇIKARILAN ŞİRKETLER

Yeni listeyle birlikte BIST 100 kapsamı dışında kalan şirketler ise Balsu Gıda, Batıçim Çimento, DAP Gayrimenkul, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Esenboğa Elektrik, Europower Enerji, Gen İlaç, Girişim Elektrik Sanayi, Grainturk Holding, Galatasaray Sportif, Işıklar Enerji Yapı Holding, İzdemir Enerji, Kiler Holding, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Margün Enerji, Mia Teknoloji, Odine Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Qua Granite Hayal Yapı, Ral Yatırım Holding, Reeder Teknoloji, Sarkuysan ve Şekerbank oldu.

Borsa İstanbul açıkladı! 27 şirketin listesi değişti 4

PİYASALARDA FON KAYNAKLI SATIŞLAR İZLENECEK

Kuveyt Türk Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, fon portföylerindeki hisse senetleri ve diğer finansal varlıkların satış sürecinde yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite şartlarının dikkate alınmasının satışların zamana yayılabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Analizde, önümüzdeki süreçte fon kaynaklı satışların nasıl ilerleyeceği, tasfiye işlemlerinin piyasa derinliği üzerindeki etkisi ve düzenleyici kurumlardan gelebilecek yeni adımların BIST’in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

Teknik görünüm açısından ise 13.000 ve 12.800 seviyeleri destek, yukarı yönlü tepki hareketlerinde 13.500 ve 13.800 seviyeleri direnç olarak takip ediliyor.

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Borsa İstanbul bist 100 bist 30
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