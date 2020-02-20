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Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 3'e yaklaştı

BORSA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:33 | Son Güncelleme

İdlib gerginliği nedeniyle artan satış baskısı Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksinde kayıpları yüzde 3'ün üzerine taşıdı. Endeks banka hisselerinin öncülüğünde 115 bin puanın altına geriledi.

Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 3'e yaklaştı

Sabah saatlerinde 119 bin 288 puandan başlayan BİST 100 endeksi, ani satışlarla 114 bin 920 puana kadar çekildi. Saat 16:35 itibarıyla endeks 114 bin 974 puandan işlemler gerçekleştiriliyor.

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