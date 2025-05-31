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Borsa İstanbul'dan önemli değişiklik! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak...

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Piyasa Yapıcılık programında bazı değişiklikler yapıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan önemli değişiklik! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak...

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay vadeli işlem sözleşmelerinde piyasa yapıcı hak ve yükümlülük gruplamasında güncellemeye gidildi.

Piyasa yapıcılık programı kapsamındaki borsa payı indiriminin, "günlük olarak piyasada bulunma oranının A Grubu sözleşmeler için yüzde 35 ve üzerinde, B Grubu sözleşmeler için yüzde 10 ve üzerinde olması halinde" uygulanmasına karar verildi.

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SONLANDIRILDI

Piyasa yapıcılık yetkisinin iptal edilmesi halinde borsa payı indirimi ve gelir paylaşım tutarlarının geriye dönük olarak tahsil edilmesi uygulaması sonlandırılırken, söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağı bildirildi.
AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Borsa İstanbul viop
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