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Borsa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hisse senetlerinin güncellenme saatleri! Borsa İstanbul çalışma saatleri!

BORSA HABERLERİ  | 24.09.2020 12:56 | Son Güncelleme

Koronavirüsten sonra vatandaşlar yatırım araçlarına yönelmeye başladı. Bunların başında gelen hisse senedi alım satım işlemleri yoğun bir şekilde talep görüyor. Dünyada ve Türkiye'de borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor merak ediliyor. Borsa İstanbul çalışma saatleri ve hisse senetleri saat kaçta güncelleniyor haberimizde.

Borsa saat kaçta açılıyor/kapanıyor? Hisse senetlerinin güncellenme saatleri! Borsa İstanbul çalışma saatleri!

Borsaya giren ve para kazanmak isteyen kişiler Borsa İstanbul çalışma saatlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Sonuçta borsada işlem yapmak ve hisse piyasalarında zamanında işlem yapabilmek olukça önemli bir konu. Sadece Türkiye değil, Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri de merak ediliyor. Hisse alım satım yapanlar ve borsaya yeni başlayanlar, hisse senetleri saat kaçta güncelleniyor öğrenmek istiyor. Hisse senetlerinin güncellenme saatleri, borsa için oldukça önemli bir konu. Borsa saat kaçta açılıyor? İşte Borsa İstanbul çalışma saatleri…

BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR / KAPANIYOR?

Hisse senedi olanlar ve borsada işlem yapanlara Borsa İstanbul çalışma saatlerinin sabah 09:40'da başladığını belirtelim. Borsa İstanbul kapanış saati ise 18:10 olarak belirtilmişti. Bu saatler dışında hafta sonu herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. BİST resmi tatillerde çalışıyor mu merak edenlere, Borsa İstanbul'un çalışma takviminde resmi tatiler, dini ve milli bayramlarda çalışmayıp, işlem yapmadıklarını belirtelim. Hisse senedi sahiplerinin anlık alıp sattığı hisselerden dolayı yatırım amaçlı kullanabileceği farklı saatlerde var.

İşte farklı yatırımlar için borsa çalışma saatleri:

Açılış Seansı Emir Toplama için saat aralığı: 09:40-09:55

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 09:55-10:00

Sürekli İşlem için saat aralığı: 10:00-13:00

Gün ortası verilen alım satım emirlerinin toplandığı aralık: 13:00-13:55

Toplanan alım satım emirleri eşleştirilerek hisselerin işlem göreceği değer 13:55-14:00 aralığında gerçekleşir.

Sürekli işlem için saat aralığı: 14:00-18:00

Kapanış saat aralığı: 18:00-18:01

Kapanış Seansı Emir Toplama saat aralığı: 18:01-18:05

Eşleştirme / Fiyat Belirleme için saat aralığı: 18:05-18:07

Kapanış Fiyatından İşlemler için saat aralığı: 18:07-18:10

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları Seans Saatleri şu şekildedir:

Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:10

Endeks Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat aralığı: 09:30-18:15

Diğer Sözleşmeler için saat aralığı: 09:30-18:15

DÜNYA BORSASI KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

Küresel piyasada yatırım yapan yatırımcıların merak ettiği hangi ülkede borsa ne zaman açılıyor ve kapanıyor sorusunun cevabı olarak isöe kıtalara göre değişiklik yapılacağı yönünde. Dünyada en büyük hisse piyasası Asya, Avrupa ve Amerikan borsaları açılış/kapanış saatleri oldukça önemlidir.

Avrupa Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri

Türkiye saati baz alınarak hazırlanmıştır.

İngiltere: London İnternational Exchange : 10:00-18:30

Almanya: Frankfurt/Xetra Stock Exchange : 10:00-18:30

Fransa: Euronext Paris : 10:00-18:30

Hollanda: Euronext Amsterdam : 10:00-18:30

Portekiz: Euronext Lisbon : 10:00-18:30

İsveç: Stockholm Stock Exchange : 11:00-19:30

Belçika: Euronext Brussels : 11:00-19:30

Norveç: Oslo Stock Exchange : 10:00-17:20

Finlandiya: Helsinki Stock Exchange : 10:00 - 18:25

İspanya: Madrid Stock Exchange : 10:00-18:30

İtalya: Milano Stock Exchange : 11:00-19:30

İspanya Borsası : 11:00-19:30

Danimarka: Copenhagen Stock Exchange : 10:00-17:55

İsviçre: Swiss Exchange : 10:00-18:20

Asya Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

Türkiye saati baz alınarak hazırlanmıştır.

Hong Kong Borsası : 04:30-11:00

Çin Borsası : 04:30-11:00

Japonya Borsası : 04:00-10:00

Amerika Kıtası Borsa Açılış Kapanış Saatleri:

New York Borsası (NYSE) : 16:30-23:00

Nasdaq : 16:30-23:00

Kanada: Toronto Stock Exchange : 17:30-00:00

DÖVİZ PİYASALARINDA İŞLEM SAATİ NEDİR?

Küresel açıdan döviz piyasalarının açılış ve kapanış saatleri merkezlere göre değiiklik gösteriyor. Türkiye saati ile döviz piyasaları pazar günü 00:00'da, Sydney'de açılıp cuma günü ise gece 00:00'da New York Menkul Kıymet Borsası kapanış saatinde sonlanır.

Sidney/Avustralya : 00:00-08:00

Tokyo/Japonya : 02:00-11:00

Londra/İngiltere : 10:00-19:00

Frankfurt/Almanya : 09:00-18:00

New York/ABD : 15:00-00:00


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