Borsa yüzde 10 kayıpla başladı

Koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesi küresel piyasalarda sert satışlara neden olurken, yurtiçi piyasa da bu kayıplara eşlik ediyor. İdlib'den gelen şehit haberleri ve jeopolitik riskin artması ise yurt içindeki kayıpların daha da artmasında rol oynuyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, 11.086,38 puan ve yüzde 10,04 değer kaybederek 99.331,99 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 12,14 ve holding endeksi yüzde 8,75 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok gerileyen ise yüzde 19,13 ile spor oldu.

İdlib'den gelen şehit haberleriyle jeopolitik risklerin artması ile dolar/TL kuru 6.25 seviyesinin üzerine çıktı. Kurdaki 6,25 seviyesi son 1,5 yılın en yüksek seviyesi görüldü.

Dün, dünya borsalarındaki yüzde 4'ü aşan düşüşlere paralel yüzde 4,13 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1140.418,37 puandan tamamladı.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti.