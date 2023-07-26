Borsada halka arz rüzgarı! 4 yeni şirket daha ekleniyor

Şirketlerin Borsa İstanbul'a açılma süreci devam ediyor. Bu kapsamda halka son olarak Atakey Patates, Fuzul Gayrimenkul ve Kale Seramik’e ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ de katılıyor. İşte Temmuz 2023 halka arz takvimi ve detaylar…

ATAKEY PATATES

TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük patates işleyicilerinden Atakey’in halka arzı tamamlandı. Atakey, 19 - 21 Temmuz tarihleri arasında talep toplarken halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL oldu.

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 39,50 TL’den talep toplandı. Yapılan açıklamada satışa sunulan 28.224.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,34 oldu.

Halka arzda kurumsal yatırımcılardan 9,40 kat, bireysel yatırımcılardan ise 3,86 kat talep geldi. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 4,97 katı talep toplanmış oldu. Dağıtım sonucunda planlandığı şekilde payların yüzde 80’i bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si de kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda, 1.665.366 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.665.576 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirildi.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi şu şekilde:

FUZUL GAYRİMENKUL

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama aşaması, 20 - 21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Fuzul Gayrimenkul halka arzında 1 TL nominal değerli paylar, 8,90 TL sabit fiyattan satışa sunulurken halka arz edilen 91.860.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 817.554.000 TL oldu.

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara ise yaklaşık 4,3 katı oranında talep geldi.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşti:

KALE SERAMİK

Geçen hafta talep toplama aşamasını tamamlayan şirketlerden Kaleseramik’in halka arz sonuçları açıklandı.

Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., 20 - 21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği halka arz sürecinde 25 TL’den pay satışı gerçekleştirirken halka arz edilen 109.390.465 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 2.734.761.625 TL olurken ve halka açıklık oranı %21,25 oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Kaleseramik halka arzında toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alındı.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,6 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplandı. Buna göre halka arz planan tahsisat toplamının 3,3 katı kadar talep toplanmış oldu.

Talep toplama sürecinin ardından 1.917.446 yurt içi bireysel yatırımcıya tahsisat gerçekleşirken toplamda 1.919.116 yatırımcıya pay dağıtımı yapıldı.

Halka arz sonucunda;

%79,00’ına denk gelen 86.418.467 adet pay yurt içi bireysel yatırımcılara

%1,00’ına denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu çalışanlarına

%20,00’ına denk gelen 21.878.093 adet pay yurt içi kurumsal yatırımcılara

dağıtıldı.

Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi aşağıdaki gibi gerçekleşti:

ASCE GYO

Abdulkadir Konukoğlu Holding şirketlerinden ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz ediliyor. Halka arzı Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından gerçekleştirilecek şirket, her biri 1 TL nominal değerde 165 milyon payı halka arz edecek ve halka açıklık oranı yüzde 25,04 olacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilen ASCE GYO halka arzında 99 milyon TL nominal değerli kısım sermaye artırımı, 66 milyon nominal değerli kısım ise Abdulkadir Konukoğlu payından satışla toplam 165 milyon TL’lik payın, yüzde 80’i yurt içi bireysel, yüzde 20’si yurt içi kurumsal yatırımcı şeklinde olacak.

ASCE GYO HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

ASCE GYO 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Hisseler 3 Ağustos’ta işlem görmeye başlayacak. Halka arzda konsorsiyum lideri olan Halk Yatırım Menkul Değerler dahil olmak üzere 37 konsorsiyum üyesi yer alıyor.

ASCE GYO PAY FİYATI KAÇ TL?

Halka arz ile şirketin 560 milyon TL olan ödenmiş sermayesinin 659 milyon TL’ye çıkarılması hedefleniyor. ASCE GYO halka arz gelirini, şirket borçlarının ödenmesinde, gayrimenkul yatırımları ve arsa alımları finansmanı ile faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanmayı planlanıyor. ASCE GYO halka arz pay fiyatı 12,60 TL olarak belirlendi.

ASCE GYO'DAN HALKA ARZ TAAHHÜTLERİ

ASCE GYO, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca; herhangi bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu sebeple artırılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artırılmasına yol açacak şekilde satış veya halka arz yapmayacağını taahhüt etti.



