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Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama işlemi sona erdi

23.04.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çan2 halka arz talep toplama süreci geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Çan2 termik santrali, şirket hisse fiyatının 3,90 Türk lirası olacağını açıklamıştı. Talep toplama sürecinin bitmesiyle birlikte Çan2 Termik Santrali’nin halka arz sonuçları için geri sayım başlayacak.

Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama işlemi sona erdi

Yatırımcılarına önemli avantajlar sunan Çan2 Termik Santrali, halka arzda talep toplama işlemlerini tamamladı. 533 binden fazla hanenin elektriğini karşılayan Çan2 Termik Santrali, yatırımcılarına önemli avantajlar tanıyor.

Sermayesinin yüzde 23,23'lük bölümüne denk gelen paylarının halka arz gerçekleştiren Çan2 Termik AŞ, yerli kaynakların Türkiye ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucunun ardından hayata geçirilmiş ve 1 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. 340 MW kurulu güce sahip santral, 533 binden fazla hanenin elektriğini karşılıyor.

Santral bu özelliklerinin dışında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası seviyede yerine getiriyor.

Halka arzı 3,90 Türk lirası hisse fiyatıyla gerçekleşen santral, yatırımcılarına önemli avantajlar tanıyor.

Çan2 halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Talep toplama işlemi sona erdiii

Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden faydalanan, yatırımlarını büyük seviyede bitiren ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı olmayan santral, tüm bu özellikleriyle yeni yatırımcılarıyla buluşmayı hedefliyor.


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