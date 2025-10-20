Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk'un gözaltı haberi sonrası Koç Holding hisselerinde düşüş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Koç Holding'e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındığı haberi gündem oldu. DHA'nın aktardığına göre; Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Tomruk'un gözaltına alındığı haberlerinin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Koç Holding hisselerinin yönünün aşağıya döndüğü öğrenildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; saat 10.45 itibarıyla Koç Holding hisselerindeki düşüş yüzde 3,00'ü aştı.
