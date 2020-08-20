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Enerji hisseleri yükseldi mi? Erdoğan'ın müjdesi doğalgaz mı? Canlı doğalgaz hisseleri son durum nedir?

BORSA HABERLERİ  | 20.08.2020 10:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdenin ardından birçok iddia gelmeye başlamıştı. Karadeniz'de balıkçıların enerji kaynağı bulduğu iddiasının üzerine, enerji hisseleri tavan yaptı. Peki son dakika enerji hisseleri ne kadar oldu? Enerji ve petrokimya hisseleri son durum nedir? işte son dakika canlı doğalgaz hisseleri!

Enerji hisseleri yükseldi mi? Erdoğan'ın müjdesi doğalgaz mı? Canlı doğalgaz hisseleri son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla cuma günü müjde vereceğini söylemesi üzerine iddialar gelmeye başladı. Bloomberg ve haber ajansı Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu yazması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri tavan yaptı. Enerji hisselerinin artmasıyla birlikte yatırımcılar Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz gibi enerji kaynaklarının son durumunu araştırmaya başladı. Peki son dakika enerji hisseleri ne kadar oldu? Enerji ve petrokimya hisseleri son durum nedir?

PETROKİMYA VE ENERJİ HİSSELERİ SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ vereceğine dair açıklama yapmasının ardında piyasada hareketlilik arttı. BIST fiyatları yüzde 2’yi aşan primle 1,118 seviyesine kadar yükseldi. Borsada ise enerji kaynakları tavan yaptı. Borsa enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10’a varan artışlar yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla öne çıkan hisseler oldu. Erdoğan'ın açıklaması üzerine gelen iddialar ve tahminler gündem oldu. En güçlü iddia ise Erdoğan'ın enerji kaynağı olarak doğalgaz bulduğu iddiası oldu. Doğalgaz hisseleri son durum nedir? Peki BITS son durum nedir? İşte canlı enerji kaynakları son dakika bilgileri!

ENERJİ HİSSELERİ CANLI TAKİP

CANLI BORSA HİSSELERİ TAKİBİ

DOĞALGAZ HİSSELERİ ARTTI!

Bloomberg News'un konu hakkında doğrudan bilgiye sahip iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye Karadeniz'de bir enerji kaynağı keşfetti ve bu kaynak muhtemelen doğal gaz.

İki yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü kamuoyu ile yeni bir müjdeli haberi paylaşacaklarını” belirtmesinin ardından konuştu. Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz’de arama, tarama çalışmalarının devam edeceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada vatandaşlar "Karadeniz'de doğalgaz mı bulundu" araştırması yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı, konuya ilişkin yorum yapmadı.


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