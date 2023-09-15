GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

GIPTA Bist koduyla borsada işlem görecek olan Gıpta Ofis halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6-7-8 Eylül tarihlerinde alınan talep toplama işlemlerinin ardından gözler Gıpta Ofis halka arz sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Gıpta Ofis halka arz sonuçları hakkında detaylar..

GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir.

GIPTA OFİS HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK, HANGİ TARİHTE?

Gıpta Ofis, halka arz talep toplama işlemleri sona erdi. Fakat şu an için şirketin borsada işlem göreceği tarih açıklanmadı.

Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GIPTA OFİS HİSSE KODU NEDİR?

Gıpta Ofis hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.

GIPTA OFİS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Gıpta Ofis hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı.

GIPTA OFİS HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Gıpta ofias halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

GIPTA OFİS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.

