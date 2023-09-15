GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

GIPTA Bist koduyla borsada işlem görecek olan Gıpta Ofis halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6-7-8 Eylül tarihlerinde alınan talep toplama işlemlerinin ardından gözler Gıpta Ofis halka arz sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Gıpta Ofis halka arz sonuçları hakkında detaylar..
Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir.
Gıpta Ofis, halka arz talep toplama işlemleri sona erdi. Fakat şu an için şirketin borsada işlem göreceği tarih açıklanmadı.
Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Gıpta Ofis hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.
Gıpta Ofis hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı.
Gıpta ofias halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.