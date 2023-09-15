FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

15.09.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıpta Ofis halka arz sonuçları 6-7-8 Eylül tarihlerinde pay satın alan kişiler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Birçok kişi, "2023 Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Gıpta Ofis borsada ne zaman işlem görecek?

GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI 2023: Gıpta Ofis halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?

GIPTA Bist koduyla borsada işlem görecek olan Gıpta Ofis halka arz sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 6-7-8 Eylül tarihlerinde alınan talep toplama işlemlerinin ardından gözler Gıpta Ofis halka arz sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte Gıpta Ofis halka arz sonuçları hakkında detaylar..

GIPTA OFİS HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gıpta Ofis halka arz sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir.

GIPTA OFİS HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK, HANGİ TARİHTE?

Gıpta Ofis, halka arz talep toplama işlemleri sona erdi. Fakat şu an için şirketin borsada işlem göreceği tarih açıklanmadı.

Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GIPTA OFİS HİSSE KODU NEDİR?

Gıpta Ofis hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.

GIPTA OFİS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Gıpta Ofis hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı.

GIPTA OFİS HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Gıpta ofias halka arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

GIPTA OFİS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Gıpta Ofis halk arzı katılım endeksine uygun değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü böyle buldular30 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü böyle buldular
Bakanlık duyurdu: Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51,3 milyar TL fazla verdiBakanlık duyurdu: Merkezi yönetim bütçesi ağustosta 51,3 milyar TL fazla verdi
Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Çöp kutusundan sarkan vücut parçaları polisleri harekete geçirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.