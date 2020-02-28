İdlib'deki saldırdı sonrası piyasalarda son durum

Koronavirüsün dünya genelinde yayılmaya devam etmesi küresel piyasalarda sert satışlara neden olurken, yurtiçi piyasa da bu kayıplara eşlik ediyor. İdlib'den gelen şehit haberleri ve jeopolitik riskin artması ise yurt içindeki kayıpların daha da artmasında rol oynuyor. Suriye'deki saldırı sonrası artan jeopolitik endişeler TL'nin dün akşamki 6.17 seviyesinden bu sabahki 6.25'li seviyelere yükselmesine yol açtı. BORSA İLK YARIDA YÜZDE KAYIP YAŞADI ABD'de yüzde 4'ü aşan düşüşler ve şehit haberleri sonrasında Borsa İstanbul, açılışını yüzde 10.04 düşüşle 99.331 puandan gerçekleştirdi. 99.331 puana inen BIST, ilk reaksiyonun ardından kayıpların yarısını geri aldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 5,02 azalışla 104.879,21 puana düştü. Günün ilk yarısında dünya borsalarına paralel satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5.539,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,90 ve holding endeksi yüzde 4.86 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında değer kaybederken, en çok gerileyen yüzde 8,13 ile turizm oldu.

Analistler, koronavirüs salgını ile ilgili haber akışı ve ekonomiye olumsuz etkilerinin ilk tahminlerden güçlü olabileceğine ilişkin beklentilerin dünya borsalarında sert düşüşlere neden olduğunu belirterek, yurt içinde ise Suriye'deki gelişmelerin risk algısını artırdığını ifade etti. DOLAR/TL 6,25'E KADAR ÇIKTI Virüs salgınının dünya geneline yayılmaya devam etmesi ve İdlib'den gelen şehit haberleriyle jeopolitik risklerin artması dolar/TL kurunu 6.25 seviyesine taşıdı. Kurdaki 6,25 seviyesi son 1,5 yılın en yüksek seviyesi görüldü. Dolar ardından 6.20 seviyelerine kadar çekildi. Kur saat 13:47 itibariyle 6.22 seviyesinde yer aldı SPK'NIN AÇIĞA SATIŞI YASAKLADI SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.