İzmir depreminin borsaya etkisi... 30 Ekim 2020 Cuma KAP haberleri! KAP'da halka arz olan hisseler hangisi? Son dakika şirket haberleri!

Koronavirüs salgınından dolayı yatırım yapan vatandaşlar, altın ve dolar gibi yatırım araçlarındaki hareketli seyirlerden dolayı hisse senetlerine yöneldi. Bu nedenle salgının etkisiyle artan küçük yatırımcılar da borsada kendini göstermeye başladı. Günlük olarak şirketlerin KAP haberlerindeki açıklamaları takip eden yatırımcılar, hangi şirketlerin Borsa İstanbul'da açıklama yaptığını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusunu yaptığını araştırıyor. İşte 2 Kasım 2020 Pazartesi son eklenen KAP haberleri..

2 KASIM 2020 SON EKLENEN KAP HABERLERİ

Bugün KAP'da son dakika şirket haberleri paylaşılıyor merak ediliyor. 2 Kasım KAP haberleri saat 09:00 itibari ile paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından borsa güne nasıl başlayacak merak ediliyor. Geçtiğimiz cuma günü İzmir'de yaşanan acı depremin ardından borsa nasıl etkilenecek, hangi hisseler depremden dolayı hareketlenecek merak ediliyor.

Günlük ve anlık olarak son dakika KAP haberlerini, Borsa İstanbul şirket duyurularını ve hangi şirketlerin halka arz duyurusu yaptığı haberlerini yukarıdaki linkten anlık olarak takibini yapabilirsiniz.