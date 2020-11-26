Katar, Borsa İstanbul'dan hisse alacak

TVF'den yapılan açıklamaya göre, TVF CEO'su Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor.

TVF, hâlihazırda yüzde 90.6 pay ile Borsa İstanbul'da en büyük hissedar konumunda bulunuyor. Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'da yüzde 80.6 payı elinde bulundurmaya devam edecek.

TVF açıklamasında, "İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul'un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor" denildi.

KAYNAK:REUTERS

