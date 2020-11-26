FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Katar, Borsa İstanbul'dan hisse alacak

Katar, Borsa İstanbul'dan hisse alacak

BORSA HABERLERİ  | 26.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye Varlık Fonu ve Katar Yatırım Otoritesi, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payının devri için mutabakat anlaşması imzaladı.

Katar, Borsa İstanbul'dan hisse alacak

TVF'den yapılan açıklamaya göre, TVF CEO'su Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul’un yönetişimi için iki kurumun gelecekte yapabileceği işbirliğini de kapsıyor.

TVF, hâlihazırda yüzde 90.6 pay ile Borsa İstanbul'da en büyük hissedar konumunda bulunuyor. Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'da yüzde 80.6 payı elinde bulundurmaya devam edecek.

TVF açıklamasında, "İşlem, her iki fon için de Borsa İstanbul'un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor" denildi.

KAYNAK:REUTERS

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Kervan Gıda halka arza başladı!Kervan Gıda halka arza başladı!
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...
Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...
Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...
Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Sıfır vergi fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Sıfır vergi fırsatı
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
İkinci elde 'faiz' hareketliliği!
İkinci elde 'faiz' hareketliliği!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Altın hareketliliğe devam ediyor!
Araç muayenede yeni dönem!
Araç muayenede yeni dönem!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
İşte 2021 altın fiyatı tahmini!
Altın yükselişle devam ediyor!
Altın yükselişle devam ediyor!
İki perakende devi iflas etti
İki perakende devi iflas etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Kervan Gıda halka arza başladı.. Kervan Gıda halka arz son gün ne zaman? Kervan Gıda hissesi ne kadar olacak? Halka arz ne demek, nasıl olur?
Kervan Gıda halka arza başladı!
Kervan Gıda halka arza hazır.. Kervan Gıda halka arz ne zaman? Kervan Gıda hissesi ne kadar olacak? Halka arz ne demek?
Kervan Gıda halka arza hazırlanıyor!
Borsa İstanbul, 1.340 puan ile tarihi zirveyi yeniledi
Borsada yeni zirve
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! İşte takip edilecek veriler
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.