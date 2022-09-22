Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararının açıklanması sonrası 22 Eylül Perşembe günü gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini 75 baz puan artırdı ve yüzde 3,00-3,25 aralığına çıkardı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 22 Eylül Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Geçen ay yapılan faiz indiriminden sonra bu ay politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor. Öte yandan Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık bir indirime gidebileceği de bekleniyor.

