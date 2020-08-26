Sermaye artırımına giden Kent Gıda hisseleri ne kadar oldu? 26 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri canlı grafik ve yorumu!

Kent Gıda hisse senetlerinde Pazartesi günü bölünmeye gitti. Kent Gıda hisseleri son günlerde sessiz sedasız bir artış ve azalışları ile gündem olmuştu.. Borsa İstanbul'da yaklaşık yarısı halka açık olan Kent Gıda hisselerinde olağan dışı hareketli günler yatırımcıların gözünden kaçmıyor. Şirketin piyasa değerinin son aylarda yükselmesi yatırımcıları 26 Ağustos 2020 Kent Gıda hisseleri artmaya devam edecek mi, Kent Gıda hisse senetlerinde ne olacak araştırmasına yönlendirdi. Kent Gıda hisse senedi olan yatırımcılara rüçhan hakkı verilerek öncelikli olarak verilen rüçhan ne zaman alınır?

KENT GIDA'DA BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI!

BIST 100'de en değerli şirketlerden birisi olan Kent Gıda yükselişine tırmanışla devam ediyordu. Sermaye Piyasası Kurulu'na sermaye artırımı için başvuran Kent Gıda'ya onay gelmişti. Geçtiğimiz Pazartesi günü bölünen Kent Gıda hisselerinin ne olacağı merak ediliyor. Peki 26 Ağustos Çarşamba Kent Gıda hisseleri ne olacak?

KENT GIDA HİSSELERİ NE KADAR OLDU? (26 AĞUSTOS 2020)

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