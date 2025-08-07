FİNANS

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,22 yükselişle 12.387,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,7 artışla 12.360,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.387,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,22 artışla 12.387,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD'de mal üreten şirketlerin planlanan vergilerden muaf tutulacağını açıklaması, Fed'in faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması, şirketlerden gelen olumlu bilançolar ve jeopolitik risklerin bir miktar azalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
DÖVİZ FİYATLARI  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,65
40,65
% 0.02
11:40
Euro
47,60
47,70
% 0.47
11:40
İngiliz Sterlini
54,51
54,52
% 0.34
11:40
Avustralya Doları
26,55
26,56
% 0.44
11:40
İsviçre Frangı
50,44
50,46
% 0.06
11:40
Rus Rublesi
0,51
0,52
% 0.8
11:40
Çin Yuanı
5,66
5,67
% 0.07
11:40
İsveç Kronu
4,23
4,24
% 0.12
11:40
