Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın görevi bıraktı! Yerine Mert Baki gelecek! Mert Baki kimdir?

Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın ise kurucuları arasında bulunduğu Yemeksepeti’nin bugünkü konumundan ve başarılarından gurur duyduğunu belirterek, "Yemeksepeti her yıl istikrarlı büyümesini sürdüren ve sektöründe açık ara lider durumda olan bir şirket. Önümüzdeki dönemde yönetiminde daha farklı bir bakış açısının hakim olmasını istiyorum. Son dönemde mükemmel bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe, hem de Mert Baki’ye güvenim tam." açıklamasında bulundu.

Yemeksepeti’nin bundan sonraki başarılarını yakından takip edeceğini kaydeden Aydın, şunları aktardı;

"20 yılı aşkın Yemeksepeti serüvenim boyunca ben ve ekip arkadaşlarım gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Başarıları birlikte kutlarken, zorluklardan dersler çıkardık. Hiçbir zorluktan yılmadık ve tüm engelleri aşarak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklandık. Yemeksepeti’nde herkes tarafından gıpta edilen bir kurum kültürü oluşturduk. İnovasyon kasları çok güçlü ve çevik bir organizasyon yarattığımıza ve Yemeksepeti’nin sağlıklı büyümesi için gerekli operasyonel mükemmeliyet platformunu oluşturduğumuza inanıyorum. Kişisel olarak hayatımın yeni döneminde aileme daha fazla ve kaliteli zaman ayırabilmeyi istiyorum. Ayrıca Yemeksepeti’nin liderliği bir bayrak yarışı, bayrağı benden devralacak, 10 yılı aşkın bir süredir çalışma arkadaşlığı yaptığım sevgili Mert Baki’ye yeni görevinde başarılar diliyorum."

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki de yeni görevinin heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Yemeksepeti olarak bugün 25 milyondan fazla kullanıcımızın hem yemek hem de hızlı market ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayan Türkiye’nin en büyük hızlı ticaret platformuyuz. Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak." ifadelerini kullandı.

589 MİLYON DOLARA SATIN ALINMIŞTI

2001’de henüz üniversiteden yeni mezun olan Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan Akan ve Cem Nufusi tarafından kurulan Yemeksepeti, 2015 yılında dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar toplam değerleme üzerinden satın alınmıştı.

MERT BAKİ KİMDİR?

Mert Baki, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İTÜ’de Elektrik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayıp devamında da Sabancı Üniversitesi MBA yüksek lisans programını bitirdi. Florida ve Stanford Üniversitelerinde Business Strategy alanlarında eğitim programlarına katılan Baki, profesyonel iş hayatına ARAMA Danışmanlık’ta başlamış, ardından Migros’ta iş geliştirme alanında farklı görevlerde bulunmuştur.

2011 yılında Yemeksepeti ailesine katıldıktan sonra şirketin tüm yeni projelerinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi sorumluluklarını yürüten Mert Baki ayrıca Delivery Hero ailesine katılmadan önce Yemeksepeti’nin 10 ülkedeki yurt dışı operasyonlarının sorumluluğunu üstleniyordu. Son olarak İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki, Yemek.com, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle dahil birçok projeye liderlik ederek Yemeksepeti’nin hizmet gamının genişlemesini sağlamıştır. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Mert Baki evli ve ikiz çocuk babası. (AA)



