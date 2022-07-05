05 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 05 Temmuz Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 05 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

05 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.8499 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.8395 liradan, satış fiyatı ise 16.8603 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.26'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.5827 TL'den yapan euro şu anda 17.572 TL alış ve 17.5936 TL satış fiyatına sahip.

