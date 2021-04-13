13 Nisan dolar kuru anlık | 13 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Amerikan doları haftalık bazda %0,42 seviyesinde bir yükseliş gösterdi. Euro ise haftalık %55’lik bir yükseliş yaşadı. Euro, güne 9,71 seviyelerinde başlarken, Amerikan doları güne 8,14 ile başladı. Yatırımcılar dolar fiyatlarındaki değişimi büyük bir özenle takip etmeye devam ediyor. Peki Amerikan Doları, Euro ve Sterlin fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,14 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 13 Nisan itibarıyla %0,08 azalışla 8,14 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,10, en yüksek 8,22 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,14 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Mart tarihinde 7,18 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,14 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,71 ile başlayan Euro kuru, 13 Nisan itibarıyla %0,06 artışla 9,72 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,67, en yüksek 9,78 seviyelerini gören Euro, günü 9,71 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Mart tarihinde 8,56 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,72 TL'ye karşılık gelmektedir.