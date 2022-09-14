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14 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Eylül 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

14.09.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Eylül 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru haftanın üçüncü gününde vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 14 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? İşte 14 Eylül 2022 çarşamba günü güncel euro ve dolar alış satış fiyatı...

14 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Eylül 2022 Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar, euro ne kadar, kaç TL? Döviz kurunda oluşan gelişmeler hem yatırımcılar hem de yurt dışına çıkanlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 14 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Eylül 2022 çarşamba günü güncel euro ve dolar alış satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2537 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2481 TL ve güncel satış fiyatı 18,25,94 TL seviyelerinde seyretti.

14 Eylül 2022 Çarşamba günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,37'lik artışla yapan euro 18,2497 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2384 TL alış fiyatından, 18,2611 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası dolar
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