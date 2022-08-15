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15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar alış satış fiyatı! 15 Ağustos 2022 Pazartesi

15.08.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro'da son durum 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar ve euro fiyatlarına ilişkin bilgi edinmek isteyen çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Bugün Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya devam ediyor. İşte 15 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı...

15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? Dolar alış satış fiyatı! 15 Ağustos 2022 Pazartesi

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Ağustos Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi arama motorlarında "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve detaylar haberimizde...

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1795157 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9468 TL ve güncel satış fiyatı 17,9563 TL seviyelerinde seyretti.

15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9584 liradan, satış fiyatı ise 17.9663 liradan işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 013'lük yükselişle yapan euro 18,4117 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3986 TL alış fiyatından, 18,4248 TL satış fiyatından işlem gördü.

%0'luk bir değişim yaşayan euro ise 15 Ağustos Pazartesi günü aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.4004 TL'den yapan euro şu anda 18.3851 TL alış ve 18.4159 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları dolar
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