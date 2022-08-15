15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kaç TL? 15 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Ağustos Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Ağustos 2022 dolar alış-satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1795157 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9468 TL ve güncel satış fiyatı 17,9563 TL seviyelerinde seyretti.

15 Ağustos 2022 Pazartesi günü dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 013'lük yükselişle yapan euro 18,4117 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,3986 TL alış fiyatından, 18,4248 TL satış fiyatından işlem gördü.

