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15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

15.08.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

15 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Ağustos Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 15 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

15 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.9623 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9584 liradan, satış fiyatı ise 17.9663 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.4004 TL'den yapan euro şu anda 18.3851 TL alış ve 18.4159 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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