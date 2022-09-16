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16 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? 16 Eylül 2022 Cuma güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

16.09.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 16 Eylül 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısı (FED) toplantısı için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere FED faiz kararı açıklaması USD'ye de yön verecek. Peki, 16 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte 16 Eylül 2022 Cuma günü euro ve dolar alış satış fiyatı...

16 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? 16 Eylül 2022 Cuma güncel euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar ilgili son dakika gelişmeleri 16 Eylül 2022 Cuma günü elinde bulunan dövizleri bozdurmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 16 Eylül dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? İşte 16 Eylül 2022 Cuma euro ve dolar alış satış fiyatı...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2626 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2553 TL ve güncel satış fiyatı 18,2700 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar, 16 Eylül 2022 sabahında 18,25 TL bandının üzerinde bulunuyor.

Spot piyasalarda dolar/TL 18,2572 TL alış fiyatından el değiştirirken 18,2673 TL satış fiyatın işlem görüyor.

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EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,01'lik düşüşle yapan euro 18,2507 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2389 TL alış fiyatından, 18,2625 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 16 Eylül 2022 Cuma günü aynı dakikalarda 18,2546 TL alış fiyatı, 18,2751 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Euro Amerikan Doları dolar döviz kuru
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