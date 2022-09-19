19 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 19 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 19 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

19 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.2788 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.27 liradan, satış fiyatı ise 18.2876 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2471 TL'den yapan euro şu anda 18.2327 TL alış ve 18.2616 TL satış fiyatına sahip.

