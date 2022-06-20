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20 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

20.06.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolarda son durum 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, yani piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 17 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 20 Haziran'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

20 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ve Euro'da son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Vatandaşlar ve yatırımcılarkonuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

20 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, piyasaların kapalı olduğu haftanın son günü olan 19 Haziran Pazar günü, Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3242 liradan, satış fiyatı ise 17.3259 liradan işlem gördü.

dolar

20 Haziran 2022 Pazartesi günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

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Yüzde 0.44'luk bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün yukarı ibreyi gösterdi.

Bir önceki kapanışını 18.1855 TL'den yapan euro şu anda 18.1758 TL alış ve 18.1953 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
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