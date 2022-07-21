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21 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

21.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 21 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

21 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 21 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

21 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.593 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.5804 liradan, satış fiyatı ise 17.6057 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.46'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0077 TL'den yapan euro şu anda 17.9914 TL alış ve 18.0241 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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