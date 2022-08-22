22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Döviz kurunda dalgalanmalar hafta boyunca devam etti. Çok sayıda kişi 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki 22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1107 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1057 TL ve güncel satış fiyatı 18,1158 TL seviyelerinde seyretti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,25'lik yükselişle yapan euro 18,1893 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1766 TL alış fiyatından, 18,2021 TL satış fiyatından işlem gördü.

