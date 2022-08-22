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22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

22.08.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü yani piyasaların açıldığı haftanın ilk iş gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos 2022 Pazartesi euro kaç TL? İşte 22 Ağustos 2022 dolar alış satış fiyatı...

22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Ağustos 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Döviz kurunda dalgalanmalar hafta boyunca devam etti. Çok sayıda kişi 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü dolar ve euro'nun Türk Lirası karşısındaki değerini öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki 22 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar?

23 Mart 2022 dolar ne kadar oldu?

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 18,1107 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,1057 TL ve güncel satış fiyatı 18,1158 TL seviyelerinde seyretti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,25'lik yükselişle yapan euro 18,1893 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,1766 TL alış fiyatından, 18,2021 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları Türk lirası dolar
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