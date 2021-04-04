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  4. 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? | İşte 4 Nisan 2021 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? | İşte 4 Nisan 2021 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

DOVİZ HABERLERİ  | 04.04.2021 09:39 | Son Güncelleme

Özel günlerde sevdiklerine hediye vermek yada yatırım amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki piyasaların kapalı olduğu 4 Nisan Pazar gününde 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 4 Nisan 2021'deki 22 ayar bilezik fiyatları...

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? | İşte 4 Nisan 2021 22 ayar bilezik fiyatları son durum...

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. 22 ayar bilezik fiyatı 4 Nisan'da ne kadar oldu?

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