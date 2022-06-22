22 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 22 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 22 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

22 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.3531 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.3519 liradan, satış fiyatı ise 17.3545 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.23'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2257 TL'den yapan euro şu anda 18.2161 TL alış ve 18.2353 TL satış fiyatına sahip.

