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24 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

24.12.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemini açıklamasının ardından hızla değer kaybeden dolar, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Euroda da benzer hareketler görüldü. İşte 24 Aralık Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Vatandaşlar ve yatırımcılar, haftanın işlem gününde dolar, euro ve sterlindeki güncel fiyatları merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan dövize endeksli mevduat sistemi sonrası düşüşe geçen dolar, güne yüzde 2,78'lik bir değer kazancıyla başladı. İşte 24 Aralık Cuma dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 11,60 TL, satış fiyatı ise 11,60 TL olarak güncellendi.

24 Aralık Cuma dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 12,91 TL, satış fiyatı 13,29 TL oldu. Euroda yüzde 3,57 oranında değer kazancı görüldü.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 15,31 TTL, satış fiyatı 15,78 TL'ye ulaşarak, yüzde 3.72 oranında değer kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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