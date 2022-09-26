26 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 26 Eylül Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 26 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

26 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.4476 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.4433 liradan, satış fiyatı ise 18.452 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.29'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.7923 TL'den yapan euro şu anda 17.7734 TL alış ve 17.8113 TL satış fiyatına sahip.

