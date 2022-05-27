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27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 27 Mayıs 2022 Cuma!

27.05.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı 27 Mayıs Cuma günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Peki 27 Mayıs dolar ne kadar? Euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma güncel döviz kuru ve detaylar...

27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 27 Mayıs 2022 Cuma!

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar internette; 27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma güncel döviz kuru ve ayrıntılar...

dolar

DOLAR NE KADAR? 27 MAYIS 2022 CUMA


Önceki kapanışını 16,3608 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3428 TL alış fiyatından, 16,3789 TL satış fiyatından işlem gördü.

27 Mayıs Cuma gününün güncel Dolar/TL ve EURO TL bilgisine piyasalar açıldığında yer verilecektir...

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EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5964 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5792 TL alış fiyatından, 17,6137 TL satış fiyatından işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro
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