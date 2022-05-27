27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, euro ne kadar oldu? İşte güncel döviz kuru 27 Mayıs 2022 Cuma!

Dolar ne kadar? sorusunun yanıtı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı sonrası vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar internette; 27 Mayıs dolar ne kadar? Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 27 Mayıs 2022 Cuma güncel döviz kuru ve ayrıntılar...



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DOLAR NE KADAR? 27 MAYIS 2022 CUMA

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Önceki kapanışını 16,3608 TL'den yapan Dolar, geçtiğimiz gün 16,3428 TL alış fiyatından, 16,3789 TL satış fiyatından işlem gördü.

27 Mayıs Cuma gününün güncel Dolar/TL ve EURO TL bilgisine piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,5964 TL'den yapan euro, geçtiğimiz gün 17,5792 TL alış fiyatından, 17,6137 TL satış fiyatından işlem gördü.

