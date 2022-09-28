28 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 28 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

28 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.4875 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.4823 liradan, satış fiyatı ise 18.4927 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.701 TL'den yapan euro şu anda 17.6827 TL alış ve 17.7194 TL satış fiyatına sahip.

