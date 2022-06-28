FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Haziran 2022 güncel dolar kuru!

28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Haziran 2022 güncel dolar kuru!

28.06.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Haziran 2022 Salı günü yani haftanın ikinci iş gününde vatandaşlar ve yatırımcılar piyasaları yakından takip etmeyi sürdürüyor. Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Önceki gün 16 TL civarında seyreden dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki 28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Bugün dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte detaylar...

28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 28 Haziran 2022 güncel dolar kuru!

Dolar ve euroda son durum merak edildi. Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süre 17 TL seyrine devam etse de 16 TL'ye düştü. Dolar kurundaki gelişmeler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Bugün dolar kaç TL, euro kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

28 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,5386 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,5383 liradan, satış fiyatı ise 16,5391 liradan işlem gördü.

Dolar/TL kuru 28 Haziran 2022 Salı günü 16,6388 TL alış fiyatından 16,6448 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Yüzde -1,40'lık bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5206 TL'den yapan euro 17,4642 TL alış ve 17,5770 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 28Haziran Salı günü aynı dakikalarda 17,6092 alış fiyatından, 17,6308 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Benzin ve motorinde indirim beklentisi...Benzin ve motorinde indirim beklentisi...
Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesiDolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Türk lirası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Asgari ücret için tüm hesaplar yapıldı

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Erdoğan duyurdu! Temmuz'da o paralar da artacak

Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı

Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

'Bekle beni' demişti! O sözler gündem oldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Cinsel hayatınızı baltalamayın: Çözümü var!

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.