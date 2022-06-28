28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 28 Haziran 2022 Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süre 17 TL seyrine devam etse de 16 TL'ye düştü. Dolar kurundaki gelişmeler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Bugün dolar kaç TL, euro kaç TL? Detaylar haberimizde...

28 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,5386 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,5383 liradan, satış fiyatı ise 16,5391 liradan işlem gördü.

28 Haziran 2022 Salı günü dolar ve eoruda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Yüzde -1,40'lık bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5206 TL'den yapan euro 17,4642 TL alış ve 17,5770 TL satış fiyatından işlem gördü.



