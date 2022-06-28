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28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

28.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Haziran 2022 Salı günü yani haftanın ikinci iş gününde vatandaşlar ve yatırımcılar piyasaları yakından takip etmeye devam ediyor. Dolar ve euro ile ilgili son durum bilgisi edinmek isteyen kişiler internette sorgulama yapıyor. Önceki gün 16 TL civarında seyreden dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki 28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Bugün dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları! 28 Haziran 2022 Salı

Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.5445 liradan, satış fiyatı ise 16.5582 liradan işlem görüyor. Dolar ve euroda son durum merak konusu oldu. Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süre 17 TL seyrine devam etse de 16 TL'ye düştü. Dolar kurundaki gelişmeler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Peki 28 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Bugün dolar kaç TL, euro kaç TL? Detaylar haberimizde...

28 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, önceki kapanışını 16,5386 TL 'den yaptı. Geçtiğimiz gün Dolar/TL kuru alış fiyatı 16,5383 liradan, satış fiyatı ise 16,5391 liradan işlem gördü.

Dolar/TL kuru 28 Haziran 2022 Salı günü 16.5445 TL alış fiyatından 16.5582 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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Yüzde -1,40'lık bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün aşağı ibreyi gösterdi. Bir önceki kapanışını 17,5206 TL'den yapan euro 17,4642 TL alış ve 17,5770 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 28Haziran Salı günü aynı dakikalarda 17,58 seviyesinde seyrediyor.

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döviz Euro Türk lirası
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