28 Mayıs Dolar kuru | Bugün (28 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar?

Salı günü piyasalardaki satış dalgasından etkilenerek 8,48’e kadar yükselen dolar, dün de gün içinde aynı seviyelerde hareketlilik gösterdi. 28 Mayıs itibariyle dolar, 8,40’ın üzerindeki seviyesini koruyor. Euro ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 10,39’un üzerine çıkarak rekor kırdı. Dolar endeksi yüzde 0,9 oranında bir artışla 90,04 civarında seyrediyor.

ABD İLK ÇEYREKTE YÜZDE 6.4 BÜYÜDÜ

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak - Mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6,4 arttı. Söz konusu dönemde GSYH verisinde revizyona gidilmezken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6,5 büyümesi yönündeydi.

Uzmanlar, yeni tip korona virüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin dolar endeksinde dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinde de etkisini gösterdiğini söyledi.