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3 Mayıs dolar kuru | 3 Mayıs Dolar ve Euro ne kadar?

03.05.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım yapanlar ve Dolar ile işi olanlar Amerikan Doları ve Euro fiyatlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Türk Lirası, Amerikan Doları karşısında değer kazanırken pozitif yönlü bir gelişme sergiliyordu. Ancak 3 Mayıs günü haftanın ilk gününe yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz hafta 8,22’de sabitlenmeye çalışılan Amerikan Doları, Cuma günü kapanışta 8,27 seviyesine kadar yükseldi. Haftanın ilk gününde ise küçük kayıplar yaşadı.

Erken saatlerde açılan Asya piyasalarında yükseliş gösteren Amerikan Doları, haftanın ilk işlem gününü 8,29 seviyesinde açtı. Bu haftaki dolar kurunu etkilemesi beklenen en önemli verinin, 4 Mayıs tarihinde açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon oranları olduğu biliniyor. Nisan ayı enflasyon rakamları yarın TÜİK tarafından saat 10:00’da açıklanacak. Euro kapanışta 9,97 seviyelerinde işlem görürken, 3 Mayıs itibariyle günü 9,96 TL’den açtı.

DOLAR HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Bu hafta dolar kurunu etkilemesi beklenen en önemli verinin yarın açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamları olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın saat 10:00'da enflasyon rakamları açıklanacak. Beklentilere göre enflasyon rakamları bir önceki aydan daha yüksek olacak ve bu görüntü Türk lirası açısından negatif bir etki yapacak. Dolar kurunun bu nedenle 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü için yükselmesine dair bir beklenti oluştu.

Dolar kurunu baskı altında tutmak için önemli hamleler yapan Merkez Bankası'nın yine aynı şekilde yeni hamlelerinin olması bekleniyor. Özellikle enflasyon rakamlarının etkisiyle meydana gelecek negatif görüntüyü nötr hale getirebilmek için Merkez Bankası'nın adımlar atması bekleniyor. Bu adımların neler olacağı ise yarın belli olacak. Tüm bunlardan dolayı piyasalar şu anda enflasyon rakamlarına ve Merkez Bankası'nın olası hamlelerine kilitlenmiş durumda.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Yeni haftanın ilk rakamlarına göre ise Türk lirası dolar karşısında haftaya küçük kayıplarla başladı.
Asya piyasalarının ilk verilerine göre 8,29 TL'den açılan dolar kuru bir süre sonra 8,28 TL'ye geriledi.
Güne 8,2814 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 3 Mayıs itibarıyla %0,21 artışla 8,2921 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,1830, en yüksek 8,3156 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,2835 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
9,9614 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,9881 lira olarak belirlendi. Euro/ dolar paritesi, Fed Başkanı Powell’ın güvercin açıklamalarının ardından 1.21 üzerine çıkarken gelişen ülke paraları da kısmi değer kazandı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,5059 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 3 Mayıs itibarıyla %0,13 artışla 11,4906 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,4208, en yüksek 11,5342 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,4769 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
döviz Enflasyon Euro Amerikan Doları
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