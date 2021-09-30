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30 Eylül dolar kaç TL oldu? Dolar yeni tarihi zirveye çok yakın

30.09.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün 8,95 TL'ye kadar yükselen dolar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,91 TL'den günü kapattı. Dolar, TL karşısında son birkaç haftadır değer kazanmaya devam ediyor. Euro geçtiğimiz günü düşüşle, 10,34 TL'den kapattı. Sterlinde de geçtiğimiz gün düşüş görüldü. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Döviz kurunda son birkaç haftadır yaşanan hareketlilik sürüyor. Dolar, TL karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Dolar, geçtiğimiz günü yaklaşık yüzde 0,54'lük yükseliş ile kapattı. Euro ise yaklaşık yüzde 0,23 değer kaybetti. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Güne yüzde 0,04'lük yükseliş ile başlayan dolar, 30 Eylül gününde 8,92 TL.

EURO NE KADAR?

30 Eylül gününe 0,15'lik yükseliş ile başlayan euro 10,36 TL.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 0,29 yükseliş kaydetti. Sterlinin TL karşısındaki değeri 12,00 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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